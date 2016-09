Es wird ernst! Anmelden für die Jubiläums-Ski- & Segelfreizeiten

Jetzt wird es wirklich ernst! Ehemalige Schülerinnen und Schüler der KAS die Anmeldung für unsere Skifahrt ins Ahrntal nach Luttach und die Segelfreizeit Ijssel- oder Wattenmeer vor Holland sind eröffnet. Alle Informationen bezüglich der Termine und der Preise, Anmeldeadresse und Bankverbindung für die Anzahlung finden sich unter SKI UND SEGELN – 40 JAHRE KAS – JETZT ANMELDEN!.

Now we are talking serious! Former students of KAS we are accepting registrations for our jubilee year skiing trip to Luttach/Ahrntal and a sailing trip at the Dutch coast. First come, first served. You find all details about dates, fees, registration address and a bank account number for a downpayment at SKI UND SEGELN – 40 JAHRE KAS – JETZT ANMELDEN!