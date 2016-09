Am Freitag, den 29. Januar 2016, dem letzten Tag des ersten Halbjahres des Schuljahrs 2015-16 verabschiedete sich unsere Schule von ihrem Schulleiter, Herrn Joachim Winkelmann. In der Aula unserer Schule hatten sich Lehrerinnen und Lehrer, ehemalige Kolleginnen und Kollegen, Hausmeister, Schulsekretärinnen, der Bürgermeister der Gemeinde Wenden, der Schulrat und die Familie von Herrn Winkelmann eingefunden, um den vierten und letzten Schulleiter der KAS in den Ruhestand zu verabschieden. Schüler und Lehrer hatten ein Programm aus Reden, Tanz, Liedern und kleinen Aufführungen vorbereitet. Einen ausführlicheren Bericht gibt es unter Verabschiedung Joachim Winkelmann weitere Bilder finden sich auf unserer Flickr Seite. Dort gibt es ein Album mit dem Namen Verabschiedung Schulleiter WJ.

On Friday, 29 January 2016, last day of the first term of school year 2015 – 16 our school said farewell to its headteacher Mr Joachim Winkelmann. In the assembly of our school staff, former colleagues, caretakers, school secretaries, the Mayor of Wenden, the local school administrator and Mr Winkelmann’s family had assembled to retire the fourth and last headteacher of KAS. Students and teachers had prepared a program of speeches, dance, songs and sketches. Find more detailed report at Mr Winkelmann’s farewell party. For more pictures head over to our Flickr site. There you find an album called Verabschiedung Schulleiter WJ.