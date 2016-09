Nur noch eine Woche, dann ist es soweit. Am Freitag, 19. September 2016, ab 19:00 Uhr, gibt es ein großes Wiedersehen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern der KAS und ihren früheren Lehrern bei unserem besonderen Ehemaligentreffen zum 40. Geburtstag der KAS. Mit etwa 600 bis 800 Gästen wird gerechnet bei der Feier. Es wird ein unterhaltsames Programm geben mit einem Theaterstück, aufgeführt von ehemaligen Schülerinnen und Schülern, geleitet von Hännes Kraus. Außerdem steht eine Tanzdarbietung ehemaliger Schülerinnen in Choreographie von Gaby Bracht und Ramona Esser auf dem Programm. Und wir haben Live Musik von einer Band mit Ehemaligen. Daniel Schumacher wird mit einem Stand für das leibliche Wohl sorgen. Der Förderverein, der das Ehemaligentreffen organisiert, verkauft KAS Bierkrüge als Erinnerungsstücke. Wer uns schon vorab mitteilen will, dass er/sie kommt, kann dieses über einen Facebook event machen.

Only one more week to go. On Friday, 19 September 2016, 7 pm, graduates of KAS and their former teachers will reunite at our extra special 40th-anniversary meetup. About 600 to 800 guests are expected to join the party. There will be an entertaining program with a play performed by former students, directed by Hännes Kraus. Furthermore, we will see former students dance, choreographed by Gaby Bracht and Ramona Esser. And there will be live music by a band of former students. Daniel Schumacher, also a former student of KAS, will run a food stall. Friends of KAS, which organizes the event, will sell off our KAS beer mugs. We set up a Facebook event for you to tell whether we can expect you to come.