Am Wochenende geht es los auf die letzte Segelfreizeit – sei täglich dabei

Viele Jahre lang machten die Schülerinnen und Schüler unserer Schule auf dem IJsselmeer eine Segeltour. Sie verbrachten sechs interessante Tage an Bord eines alten Segelschiffes, lernten wie man Segel hisst, wie man sie wieder herunter bekommt und wegpackt. Zur täglichen Routine gehörte es auch, Mahlzeiten für etwa 30 Leute zuzubereiten, keine einfache Sache in einer kleinen Küche. Die Fahrt diesen Jahres ist die letzte und beendet eine Tradition die über viele Jahre zurückreicht. Sei täglich dabei, wenn die Averechts & Vliegende Draeck unterwegs sind, unter http://ogy.de/kas2018

For many years students from our school went on a sailing adventure on the IJsselmeer. They spent six interesting days on board an old sailing ship, learned how to hoist sails and get them down and stowed away again. Their daily routine also meant preparing meals for about 30 people, not an easy task in a small kitchen. This year’s trip is the last one and ends a tradition spanning back many years. Join the journey of Averechts & Vliegende Draeck every day at http://ogy.de/kas2018