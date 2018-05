Eine Zeitkapsel für die Ewigkeit

Es dauert nicht mehr lange bis die Türen unserer Schule sich zum letzen Mal schließen. Doch was wird bleiben von der KAS Wenden, einer Schule, von der niemand je gedacht hätte, dass sie so bald, nur 41 Jahre nach ihrem Start 1976, schließen wird? Um eine bleibende Erinnerung zu schaffen, wurde bei EMG, einer der Firmen, wo viele unserer ehemaligen Schülerinnen und Schüler heute arbeiten, eine Zeitkapsel in Auftrag gegeben. Vor einigen Wochen wurde sie übergeben. Es gibt dazu einen kurzen Bericht unter KAS von EMG erhalten.

The day when our school will close its doors for the final time is drawing nearer and nearer. What will remain of KAS Wenden, a school that nobody would have thought might close so soon, only 41 years after its start in 1976? To create a lasting memory a time capsule was ordered from one of the companies where, EMG, many of our former students work. This capsule was handed over some weeks ago. We’ve got a short report for you at Zeitkapsel für KAS von EMG erhalten.