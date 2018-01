Orkantief – aktuelle Lage – Info für Freitag

Der Unterricht fiel am heutigen Donnerstag aus. Bis auf Ausnahmen erschienen keine Schüler in der Schule, was in Anbetracht des um Mittag aufziehenden Orkans auch mehr als sinnvoll erscheint. Die Entlischlehrer haben sich abgesprochen und werden die letzte Entlischarbeit des Halbjahres gemeinsam in allen drei Klassen 10 am Freitag in der 1. und 2. Stunde schreiben.

Classes were canceled this Thursday. Only some students came to school. With regard to the coming storm, this is more than sensible. Our English teachers decided to do the last English class test of this term on Friday in the first two periods.