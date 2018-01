Orkantief – Sicherheit auf dem Schulweg – möglicher Unterrichtsaufall

Liebe Eltern, wie Sie dem Westfalenpost Beitrag „Sturmwarnung – Schüler können zuhause bleiben“ entnehmen können, stellt die Bezirksregierung Arnsberg den Eltern wegen des erwarteten Orkantiefs frei, Ihre Kinder am Donnerstag, 18.01.2018, zur Schule zu schicken. Wenn Sie um die Sicherheit Ihres Kindes fürchten und es lieber nicht in die Schule schicken, dann entschuldigen Sie es bitte entweder per E-Mail oder am Freitag in schriftlicher Form.

Dear parents, as stated in Sturmwarnung – Schüler können zuhause bleiben (Westalenpost), due to an incoming major storm parents are allowed by the school administration of Arnsberg to keep their children at home if they fear for their safety on Thursday, 18 Jan 2018. If you decide to keep your child at home please inform us by email or by written notice on Friday.