Frohe Weihnachten von der KAS

Für unsere Schule ist dieses das letzte Weihnachtsfest. Das verbleibende Team der Konrad-Adenauer-Hauptschule Wenden wünscht euch allen, unseren Schülerinnen und Schülern, den Eltern und allen ehemaligen Schülern und Lehrern eine frohe Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr. Genießt die Feiertage mit euren Familien. Wir sehen uns im Januar wieder.

It’s the very last Christmas for our school. The remaining team of Konrad-Adenauer-Hauptschule Wenden wishes all of you, our students, parents and all former students and teachers a merry Christmas and a happy new year. Enjoy the festive days with your families. We see you back in January.

Bild: https://www.pexels.com CC0