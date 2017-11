Bericht über ein Europaprojekt von Zehnern in Ungarn

Im Oktober war eine Schülergruppe der KAS mit zwei Lehrkräften mehrere Tage lang in Lepsény, Ungarn. Sie waren Teil einer Delegation aus Wenden, zu der auch den Bürgermeister der Gemeinde Wenden, Herrn Clemens, gehörte. Der Besuch war Teil eines Projektes mit Bezug zum sechzigsten Geburtstag der Europäischen Union und sein Titel war „Europa60 – Freundschaft in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“. Während ihres Aufenthaltes arbeiteten unsere Schülerinnen und Schüler mit Schülern aus Rumänien, Serbien und Ungarn zusammen. Zu lesen gibt es einen Bericht, den unsere Schüler für die Veröffentlichung in der Lokalpresse vorbereitet haben: Hauptschüler gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde Wenden in Ungarn

In October a group of KAS students and two teachers spent several days in Lepsény, Hungary. They were part of a delegation from Wenden which included the mayor of Wenden, Mr. Clemens. The visit was part of a project in relation to the 60th birthday of the European Union and its title was „Europe 60 – Friendship in the past, present and future“. During their stay, our students worked together with students from Romania, Serbia and Hungary. Read a short report that our students prepared for publication in local papers: Hauptschüler gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde Wenden in Ungarn