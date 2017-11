Liebe Eltern es sind nur noch ein paar Tage bis zum Elternsprechtag am 23.11.2017, 15:00 – 19.00 Uhr. Um die Wartezeiten zu verkürzen, machen Sie bitte einen Termin mit den Lehrern Ihres Kindes. Falls noch nicht geschehen, übermitteln Sie uns das ausgefüllte Formular per E-Mail. Die Klassen- und Fachlehrer/innen versuchen, ihn in ihrem Plan unterzubringen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kinder zum Elternsprechtag mitbringen, soweit dieses nicht mit dem Praktikum in Konflikt kommt. Bitte laden Sie die Anmeldung hier herunter, falls sie ihnen nicht vorliegt: Elternsprechtag_November_2017.pdf

Dear parents, it’s only some more days to the parent-teacher conference day on 23 November 2017, 5.00 to 7.00 p.m.. To reduce waiting times please make an appointment with your child’s teachers. In case you haven’t already done so, fill in the form you can download below and return it to us by email. Your child’s teachers will then add you to their schedule. You are welcome to bring your child to the parent-teacher conference day if that doesn’t interfere with his or her practical work experience. Download the form: Elternsprechtag_November_2017.pdf