Der Gemeinsame Förderverein der Gesamtschule Wenden und der Hauptschule Wenden e.V. lädt für Donnerstag, 06.04.2017 um 19 Uhr seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung 2017 in das Lehrerzimmer Hauptschule am Schulzentrum Wenden ein. Auf der Tagesordnung stehen Berichte des Vorstandes und der Schulleitungen, die Entlastung des Vorstandes und Wahlen. Die Einladung mit Tagesordnung ist herunterladbar unter: Einladung_17.pdf

All members of friends of Gesamtschule Wenden and KAS are invited to the annual general meeting at the staff room of Hauptschule on 6 April 2017 at 7 p.m. The agenda includes the annual reports of the board and the schools‘ headteachers, proposals and elections. Download your invitation including the agenda at Einladung_17.pdf