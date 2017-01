Schulbusverkehr stark beeinträchtigt

Zur Zeit fahren die Verkehrsbetriebe keine Bergstrecken an; der Busverkehr läuft mit extremen Verspätungen.

Nach Aussagen des Schulministeriums liegt es im Ermessen der Erziehungsberechtigten ob sie ihre Kinder zur Schule schicken.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird kein regulärer Unterricht stattfinden.

This morning school busses won’t take hill roads. Busses run with extreme delays.

According to the Ministry of Education, it is at the discretion of parents to decide whether they send their children to school.

We expect there won’t be regular classes.