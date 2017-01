Busverkehr im Kreis Olpe wegen Schnee vorläufig eingestellt

Soeben haben die Verkehrsbetriebe den Busverkehr im Kreis Olpe wegen der Straßenverhältnisse eingestellt.

Bitte schicken sie ihre Kinder nicht zum Bus bzw. zur Schule; mit sehr großer Wahrscheinlichkeit findet kein regulärer Unterricht statt.

Public transport has just stopped operations due to road conditions in the District of Olpe.

Please do not send your children to the bus stop or to school. We expect there won’t be any regular classes this morning.