Liebe Eltern, wir laden Sie recht herzlich zum nächsten Elternsprechtag ein. Da die Terminvergabe die Wartezeiten bei dem letzten Elternsprechtag erheblich verkürzt hat, soll auch bei dem kommenden Sprechtag so verfahren werden. Wir stellen uns das so vor: Sie geben Ihrer Tochter / Ihrem Sohn auf der Bestätigung der Einladung (unten) einen Termin mit, den die Klassen- und Fachlehrer/innen versuchen, in ihrem Plan unterzubringen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kinder zum Elternsprechtag mitbringen. Bitte laden Sie die Anmeldung hier herunter, falls sie ihnen nicht vorliegt: elternsprechtag_november_2016.pdf

Dear parents, we invite you to come to the parents-teacher conference day. To reduce waiting times please make an appointment with your child’s teachers. Fill in the form you can download below and ask your child to return it to us. Your child’s teachers will then add you to their schedule. You are welcome to bring your child to the parents-teacher conference day. Download the form: elternsprechtag_november_2016.pdf