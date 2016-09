Aufgrund der Auflösung des Teilstandortes Ottfingen des Grundschulverbundes Wendener Land und dem damit verbundenen neu aufgestellten Schülerfahrverkehr von Ottfingen (über Altenhof) zur Grundschule Wenden für das Schuljahr 2016/2017 wird sich ab 24.08.2016 auch für das Schulzentrum eine Änderung ergeben. Es handelt sich hierbei um die Rückfahrt der Schüler von Wenden Schulzentrum nach Altenhof und Girkhausen (R 50). Diese Abfahrt wird sich voraussichtlich von 13.40 Uhr auf 14.00 Uhr verschieben.

Due to closure of Ottfingen primary school and the changes evoked thereby, school busses from Ottfingen (via Altenhof) to Wenden primary school for the term 2016/17 will also bring a change for the scondary schools of Wenden. Change will come to the return trip of students at Wenden Schulzentrum to Altenhof and Girkhausen (R50). Departure will be rescheduled from 13:40 to 14:00 o’clock.