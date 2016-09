Schulentlassungsfeier 2016

Am 23. Juni 2016 veranstaltete die KAS eine Verabschiedungsfeier für 90 junge Männer und Frauen. Nach sechs Jahren an unserer Schule erhielten sie ihre Abschlusszeugnisse. Die Schülerinnen und Schüler hatten ein Programm mit Sketchen und Tanz vorbereitet, das sie vor einem Publikum aus Eltern, Lehrern und Mitschülern aufführten. Dabei erhielten sie ihre Entlasszeugnisse von ihren Klassenlehrerinnen und -lehrern. Diese Schüler sind der drittletzte Jahrgang, welcher von der KAS entlassen wurde, bevor die Schule ihre Pforten für immer schließt. Es gibt in einem Flickr Album mit dem Namen Abschluss 2016 eine Auswahl von Bildern vom Nachmittag. Viel Spaß.

On 23 June 2016, KAS had a graduation ceremony for 90 young men and women. After six years at our school, they then received their diplomas. Students had prepared a program of sketches and dance which they performed before an audience of parents, teachers and fellow graduates. They then were handed their diplomas by the form teachers. These students were the third last year to graduate from KAS before this school closes its gates forever. There is a selection of images from the afternoon at our Flickr site in an album called Abschluss 2016. Enjoy.