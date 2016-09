Neuner auf Segeltour

Zwei von unseren neuten Klassen sind jetzt auf Segeltour in den Niederlanden. Sie fuhren heute früh morgens von unserem Busbahnhof und werden gegen Mittag in Harlingen an Bord gehen. Die Klasse 9.2 von Frau Kalveram wird die Averechts segeln, ein altes zuverlässiges Schiff, welches schon viele unserer Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren erlebt haben. Das Leben an Bord des alten Schiffes wird eine Mischung sein aus Arbeit und Vergnügen. Arbeit meint hier die Zubereitung von Malzeiten, das Setzen, Herunternehmen und Zusammenpacken der Segel und die Schiffsreinigung auf wie unter Deck. Wenn es das Wetter zulässt, können die Schüler auch in den flachen Wassern des Ijsselmeer schwimmen. Um die Familien und Freunde unserer jungen Seeleute über die täglichen Abenteuer und den Standort des Schiffes auf dem Laufenden zu halten, wird Frau Kalveram so oft es möglich ist, in ein spezielles Blog schreiben – https://kassegel2016.wordpress.com.

Two of our Year nine forms are on a sailing trip in the Netherlands right now. They left early in the morning from our bus station and will get on board by noon at Harlingen. Form 9.2 of Mrs. Kalveram will sail the Averechts an old trustworthy ship that has already seen lots of our students in recent years. Life aboard the old ship will be a mixture of work and pleasure. Work means preparing meals, hoisting, lowering and packing sails and cleaning the ship on deck as well as below deck. If weather permits students will be able to go swimming in the shallow waters of the Ijsselmeer. To keep our young sailors‘ families and friends updated on the daily adventures and the whereabouts of the ship Mrs. Kalveram posts to a special blog – https://kassegel2016.wordpress.com – as often as possible.