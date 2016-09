Tanz – Theater – Musik für 40 Jahre KAS – erstes Treffen der Akteure

Im September 2016 wird die KAS ihren 40-jährigen Geburtstag feiern und die Feier soll etwas Besonders werden. Ehemalige Schüler und ihre ehemaligen Lehrer werden noch einmal Theater machen, Musik und tanzen, wie in alten Zeiten. Unter der Leitung von Gaby Bracht (Tanz), Hennes Kraus (Theater) und Walter Sidenstein (Musik/Orchester) werden sich interessierte ehemalige Schüler am Donnerstag, 19. Mai um 18:00 Uhr an der KAS treffen, um Termine für die Proben abzusprechen und die Proben zu planen. Wenn ihr Interesse habt, dort anzuknüpfen, wo ihr vor vielen Jahren aufgehört habt, dann kommt vorbei und macht mit. Wir haben eine Facebook Gruppe aufgemacht, wo ihr anzeigen könnt, ob ihr kommt oder euch noch nicht ganz sicher seid.

In September 2016 KAS will celebrate its 40 year jubilee and we plan the celebration to be special. Former students and their teachers will engage in theater, music and dance same as they did ages ago. Headed by Mrs Gaby Bracht (dance), Mr Hennes Kraus (theater) and Mr Walter Sidenstein (music) they will meet with interested former students at KAS to schedule and plan rehearsals on Thursday, 19 May 2016 at 6:00 pm. If you are interested to pick up where you left years ago come and join the fun. We opened a Facebook survey where you can signal whether you want to come or consider coming.