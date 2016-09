Liebe Eltern, wir laden Sie recht herzlich zum letzten Elternsprechtag des Schuljahres 2015/2016 ein. Bitte nutzen Sie die Terminvergabe, um die Wartezeiten beim Elternsprechtag zu verkürzen. Geben Sie Ihrer Tochter / Ihrem Sohn auf der Bestätigung der Einladung (Elternsprechtag April 2016.pdf) einen Termin mit, den die Klassen- und Fachlehrer/innen versuchen, in ihrem Plan unterzubringen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Lehrerinnen und Lehrer die komplette Zeit von 15 – 19 Uhr anwesend sein werden. Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Kind beim Elternsprechtag zu sehen

Dear parents we invite you for our last parent-teacher conference of this term. Please make an appointment to shorten waiting times. Ask your child to pass on the form Elternsprechtag April 2016.pdf to to its teachers so they can fit you into their schedule. Pleas keep in mind that not all teachers will be in attendence from 3 – 7 p.m.. We look forward to seeing you at the parent-teacher conference with your child.