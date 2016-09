Jahreshauptversammlung 2016 des Fördervereins

Der Förderverein der Gesamtschule Wenden und der Hauptschule Wenden E. V. Hat seine jährliche Hauptversammlung am Donnerstag, den 17. März 2016, um 19:00 Uhr im Lehrerzimmer. Alle Mitglieder sind dazu eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen der Geschäftsbericht, die Berichte der Schulleitungen, der Bericht der Kassenprüfer, die Entlastung des Vorstandes, Wahlen und Verschiedenes. Bitte laden Sie sich Ihre Einladung einschließlich der Tagesordnung herunter unter Einladung_16.pdf.

Friends of Gesamtschule Wenden and Hauptschule Wenden e.V. have their annual general meeting on 17 March 2016 at 7 p.m. in the staff room. All members are invited. On the agenda are the annual report, report of the principals and of the annual accounts auditors, formal approval of the actions of the board, elections and proposals. Please download your invitation including the agenda at Einladung_16.pdf.