Zum Ende des ersten Schulhalbjahres 2015/16 fand an unserer Schule der 40. jährliche Hallenfußball Turnier statt. 49 Mannschaften aus 42 Klassen traten in den Foren gegeneinander an. Am Freitag spielten zwölf Mannschaften gegeneinander in den Endspielen. Das Turnier endete mit einer Begegnung zwischen einer Schülerauswahl Mannschaft und einer Mannschaft von Lehrern. Das Schülerteam konnte die Begegnung mit einem 1 zu 0 Sieg für sich entscheiden. Dieses Turnier war auch das letzte, welches von unserem Schulleiter, Herr Winkelmann, geleitet wurde, der nach zwölf Jahren Dienst an unserer Schule anschließend in der Aula nach der Siegerehrung und der Ausgabe der Zeugnisse in einer feierlichen Veranstaltung in den Ruhestand verabschiedet wurde. Einen ausführlicheren Bericht gibt es unter 2016 Hallenfußballturnier. Wir haben auch weitere Bilder vom Turnier auf unserer Flickr Seite in einem Album mit dem Namen Hallenfußballturnier 2016.

At the end of the first term of the school year 2015/16 our school had its 40th annual indoor football tournament. 49 teams from 22 forms completed in the preliminaries. On Friday 12 teams competed in the finals. The tournament ended with a match of the student exhibition team against a team of teachers. That match the student team could decide for itself with a 1 to 0 victory. This tournament was also the last one which was headed by our headteacher Mr Winkelmann who was after 12 years of service at our school retired in an official ceremony at the assembly after the tournament and after the half term papers had been handed to students. For a more detailed report head over to 2016 Hallenfußballturnier. We’ve also got more images from the tournament at our Flickr site in an album called Hallenfußballturnier 2016.